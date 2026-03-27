كيم كارداشيان ولويس هاميلتون يؤكدان علاقتهما بشكل رسمي

بعد جدل طويل حول علاقتهما، يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قرّرت حسم الأمر وتأكيد علاقتها الجادّة ببطل سباقات “الفورمولا 1” لويس هاميلتون مجدّداً، بعد ظهورها معه في شوارع طوكيو.

والتقطت عدسات الباباراتزي صوراً وفيديوهات للثنائي الذي لفت الأنظار أثناء تجوّلهما معاً وهما في غاية الانسجام، حيث ظهرت كيم وهي تمسك بذراع هاميلتون أثناء التسوّق والتنقّل في الشارع، وسط متابعة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام.

وأظهرت المقاطع المصوّرة المتداولة كيم كارداشيان وهي تتسوّق في طوكيو وتسير بجانب حبيبها الجديد، وبدت كيم في غاية السعادة وحرصت هي وهاميلتون على تحية المعجبين، فيما رافقتهما شقيقتها كلوي خلال الجولة.

ويأتي هذا الظهور بعد الرحلة التي جمعت الثنائي في المملكة المتحدة وكانت الإشارة الأولى على علاقتهما، ومن ثم انتقلا معاً إلى العاصمة باريس، حيث تم رصدهما سوياً بعد وصولهما بطائرة خاصة، وهو ما أكد وجود علاقة حب جدّية بينهما.

وكان الثنائي قد ظهرا لأول مرة معاً خلال حضورهما فعاليات Super Bowl 2026 في شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد سنوات من الصداقة التي جمعت بينهما وبعد فترة من انفصالها عن زوجها مغنّي الراب كانييه ويست، الذي يعيش بدوره ومنذ فترة طويلة قصة حب مع بيانكا سينسوري.

