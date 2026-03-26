مصر.. مطار القاهرة يحبط أخطر عملية تهريب في تاريخه – صورة

أحبطت جمارك مطار القاهرة أخطر عملية لتهريب المخدرات في تاريخ المطار، نفذها راكب عربي.

ووفقا لصحيفة “الأهرام” أخفى الراكب أكياسًا بقواعد سحرية أسفل وفي جوانب حقيبة بحوزته، بلغ وزن الأكياس التي غلفها الراكب بأكياس كربونية حتى لا تظهر على أجهزة الفحص سبعة كيلوغرامات ونصفًا تقريبًا، بها ما يزيد على أربعمائة ألف بذرة لنبات الماريجوانا المخدر، وهي كمية غير مسبوقة على الإطلاق، نظرًا لأن البذرة الواحدة ينتج عنها شجرة كاملة.

وأمرت نيابة النزهة، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين المشاركين في جلب المواد المخدرة داخل البلاد.

وقد قامت الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتحرير 380 محضر ضبط جمركي خلال عام 2025 المنقضي، منها 139 محضر ضبط لمخدرات متنوعة الأنواع والكميات، وتحرير 67 محضر ضبط جمركي منذ بداية عام 2026 وحتى تاريخه، منها 22 محضر ضبط لمخدرات متنوعة، وذلك في مباني الركاب أرقام 1 و2 و3، والصالة الموسمية، ومطار سفنكس.

المصدر: RT