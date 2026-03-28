سميرة سعيد: كليب “كده حرام” دعوة للسلام في ظل ما نشهده في العالم العربي

عبرت الفنانة الديفا سميرة سعيد عن سعادتها بطرح كليب “كده حرام” غدا في الخامسة مساءا، وهى الأغنية المنتظرة للديفا سميرة سعيد.

من جانبها قالت سميرة سعيد، إن الكليب دعوة للسلام في ظل ما نشهده في العالم العربي، إضافة للمشاحنات والحروب والصراعات حول العالم.

أغنية كده حرام من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفي وتوزيع محمد مصطفى وميكس وماستر خالد رؤوف، ومن إخراج نضال هاني وإنتاج مزيكا.

كلمات الأغنية تقول كلماتها:

سما وأرض وحياة.. ملكوت واسع مداهبشر على كل لون.. حاسين بنفس الآهلا بقى فيه فى الحياة دى أمان ولا سلامولا بقى للبراءة مكان كده حرامالأسود لو تسود يبقى ع الدنيا السلامدى كده مش دنيا كده غابةدول بنى آدمين ولا ديابة؟الدنيا أمانة متسابة لخلق الله.. توراة.. إنجيل.. قرآنربنا وصى الإنسان بالحب بيكفّى الأرض.. ويساع كل الأزمانبشر ونفوسها أمّارة وقلوبها حجر وغدارةبتاخد فرحنا ياخسارة وفين نلقاه.

