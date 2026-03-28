إطلالة كيت ميدلتون الأخيرة تتضمن إشارة خفية رقيقة للأمير ويليام

بلغت براعة كيت ميدلتون في اختيار الأزياء الرمزية ذروتها اليوم عندما ظهرت في كاتدرائية كانتربري بإطلالة تُشيد باثنين من أقرب أفراد عائلتها. كان أبرز ما في إطلالتها أقراطٌ ارتدتها مرة أخرى في حفل تعميد الأمير لويس عام 2018. أما التلميح الخفي، فكان في بقية ملابس الأميرة، حيثُ تميّزت بنقشة مربعات أمير ويلز، التي تُشير إلى زوجها الأمير ويليام الذي منحته خطوة لافتة بعد إطراء عفوي جعله يخجل خلال زيارتهما إلى ويلز بداية الشهر الحالي.

اشتهرت نقشة مربعات أمير ويلز، المعروفة أيضاً باسم “غلين بلايد”، عندما كان الملك إدوارد السابع أمير ويلز. وتولى ويليام هذا اللقب عام 2022، عندما اعتلى والده الملك تشارلز العرش إلى جانب الملكة كاميلا. ومنذ ذلك الحين، حرصت كيت على إبراز هذه النقشة.

خلال إطلالتها الأخيرة، برزت النقشة بوضوح من خلال معطف الأميرة الطويل المصنوع من الكشمير، والذي صمّمته سوزانا لندن. أكملت كيت إطلالتها بقبّعة مميزة من تصميم جولييت بوتريل.

ليست المرة الأولى!

وظهر أيضاً نقش أمير ويلز في خزانة ملابس كيت الخريف الماضي، عندما ارتدت بدلة بنطلون بهذا النقش خلال زيارة لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في كونينغسبي. وإلى جانب هذا النقش المؤثر، تألقت ميدلتون أيضاً بزوج من الأقراط المرصّعة بالياقوت والألماس، والتي كانت ملكاً لحماتها الراحلة الأميرة ديانا.

وفي الآونة الأخيرة، ارتدت كيت أيضاً سترة بنقش أمير ويلز خلال نزهة مشتركة مع الأمير ويليام في 12 آذار (مارس) الماضي. زار الزوجان قاعة فابال بيرهال في لندن قبل لقاء موظفي ومتطوعي محطة قوارب النجاة التابعة للمؤسّسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة (RNLI) في برج لندن. وإلى جانب السترة، اختارت أميرة ويلز إطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت قميصاً أزرق سماوياً، وبنطلوناً أسود ضيقاً، وانتعلت حذاءً أسود يصل إلى الكاحل.

