الفيفا: مهلة 5 ثوانٍ فقط لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اليوم الخميس مجموعة من القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتهدف القوانين الجديدة التي اعتبرت ثورية في تاريخ اللعبة إلى تسريع وتيرة اللعب والحد من إضاعة الوقت وفرض المزيد من الانضباط على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، حيث من المأمول أن تحدث تحولا كبيرا في شكل المباريات وتجعل اللعبة أكثر إثارة ومتعة.

ونص “فيفا” على أن تكون عملية التبديل سريعة حيث إنه أكد على أن مهلة زمنية لا تتجاوز 10 ثوانٍ أمام اللاعب المستبدل لمغادرة أرض الملعب. وفي حال تجاوز هذه المدة، سيتعين على اللاعب البديل الانتظار لمدة دقيقة كاملة قبل الدخول، ما يؤدي إلى لعب الفريق منقوص العدد مؤقتًا.

وأقر مهلة 5 ثوانٍ فقط لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، وفي حال التأخير عن هذا الحد، سيتم احتساب فقدان للاستحواذ لصالح الفريق المنافس.

كما أكدت التعديلات ضرورة مغادرة أي لاعب يتلقى علاجًا داخل الملعب، مع إلزامه بالانتظار دقيقة واحدة قبل العودة، باستثناء الحالات التي تكون نتيجة تدخل يستوجب بطاقة من الحكم.

ونص الاتحاد الدولي لكرة القدم في قوانينه الجديدة على توسيع صلاحيات تقنية الفيديو (VAR) حيث ستتمكن من مراجعة حالات الإنذار الثاني المؤدي إلى الطرد، إضافة إلى مراجعة القرارات المتعلقة بالركلات الركنية غير الصحيحة.

وشدد “فيفا” على أن قائد الفريق هو الوحيد المخول بالتحدث مع الحكم لطلب التوضيحات، محذرًا من أن أي لاعب آخر يحيط بالحكم قد يتعرض لعقوبة الإنذار.

