ضبط عامل دليفرى تحرش لفظيًا بفتاة في الشروق – صورة

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام قائد دراجة نارية بمعاكستها والتحرش اللفظى بها بمدينة الشروق بالقاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكية، وهى طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق، والتى أفادت بأن قائد الدراجة قام بالتحرش اللفظى بها أثناء تواجدها بدائرة القسم.

كما أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية سارية التراخيص وقائدها، وهو عامل توصيل طلبات مقيم بمحافظة بنى سويف، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

