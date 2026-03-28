جرائم وحوادث

ضبط عامل دليفرى تحرش لفظيًا بفتاة في الشروق – صورة

2026/03/28
interioregypt
الداخلية المصرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام قائد دراجة نارية بمعاكستها والتحرش اللفظى بها بمدينة الشروق بالقاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكية، وهى طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق، والتى أفادت بأن قائد الدراجة قام بالتحرش اللفظى بها أثناء تواجدها بدائرة القسم.

كما أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية سارية التراخيص وقائدها، وهو عامل توصيل طلبات مقيم بمحافظة بنى سويف، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

1697668

المصري اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب


أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

