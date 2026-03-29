«مبروك نجاح روح وعلي».. يارا السكري تحتفل بنجاح «علي كلاي» بطريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة يارا السكرى بنجاح مسلسلها الرمضاني علي كلاي، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد العوضي، والذي حقق تفاعلًا واسعًا منذ بداية عرضه.

وشاركت يارا السكرى خلال حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور خلال تواجدها في أحد المطاعم، حيث ظهرت وهي تمسك بطبق كُتب عليه: «مبروك نجاح روح وعلي».

تعاون العوضي ويارا السكري في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل «علي كلاي»، ودارت أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش في حي شعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

أبطال مسلسل علي كلاي.

مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة نخبة من النجوم، من بينهم محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، وسارة بركة.

