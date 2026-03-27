بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية

فاجأت إدارة المنتخب الوطني السوداني, لكرة القدم الجمهور الرياضي, بضم لاعب جزائري, لقائمة صقور الجديان, الذي يستعد لمواجهة رديف المنتخب السعودي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ضمت قائمة صقور الجديان, المستدعاة لخوض مباراة السعودية, محترف فريق الأهلي ود مدني عبدالقادر وابدي.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: اختار المدير الفني لمنتخبنا الوطني، الغاني كوتسي أبياه، لاعب النادي الأهلي مدني، عبدالقادر وابدي ضمن قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض المباراتين الوديتين يومي 28 و31 مارس 2026م، أمام المنتخب السعودي (الأخضر) دوري روشن (B) في مدينة جدة.

يذكر أن اللاعب متواجد الآن في السعودية باذن من ادارة النادي وينتظر ان يلتحق بمعسكر المنتخب على أن يعود لاحقا للانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لدوري النخبة رفقة زميله ياسبن عبدالرضي.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مباراتي المنتخب ضد السعودي سيشرف عليهما مدرب المنتخب الأولمبي محمد محيي الدين الديبة، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب، الغاني كواسي أبياه.

ياسين الشيخ _ النيلين