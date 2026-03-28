شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء “سماحة” تطالب إدارة ناديها بتقديم “رشاوي” للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر “أبو عشرين”

2026/03/28
نصحت مشجعة الهلال السوداني, الحسناء سماحة صلاح مكي, إدارة ناديها بالتركيز مع الحكام في البطولة القادمة بعد وداع الفريق لدوري أبطال أفريقيا هذا العام أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت المشجعة الحسناء في مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور الرياضي, على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت “سماحة”, في حديثها إدارة النادي بتقديم “رشاوي”, للحكام حتى يتمكن الفريق من تحقيق البطولة الأفريقية, التي عجز عن تحقيقها بسبب ظلم التحكيم على حد قولها.

كما أشادت المشجعة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بحارس الفريق أبو عشرين, بعد تألقه في الدوري المحلي, وقيادته الفريق الرديف للتأهل لدوري النخبة.

محمد عثمان _ النيلين

2026/03/28