شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان

فجر رئيس نادي المريخ, السابق وراعي فريق أهلي مدني, حازم مصطفي, مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري, المنضم حديثاً لتمثيل المنتخب السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر حازم مصطفى, رفقة المحترف عبد القادر وابدي, في لقاء مع الإعلامي شمس الدين الأمين.

وقال راعي فريق الأهلي مدني, أن عبد القادر, الذي يلعب ضمن صفوف الأهلي, له أصول سودانية, من جهة والدته مؤكداً صحة اتضمامه للمنتخب وتمثيله.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد بشر رئيس نادي المريخ, الأسبق بضم لاعبين أفارقة جدد يلعبون لفريقه لقائمة صقور الجديان.

ياسين الشيخ _ النيلين