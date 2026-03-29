البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا

تتجه شحنات البنزين الأوروبية والأميركية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد ارتفاع أسعار البنزين في آسيا نتيجة لتراجع الإمدادات بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وذلك وفقًا لمصادر تجارية وبيانات شحن.

أدت الحرب إلى تعطيل شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع المصافي الآسيوية إلى خفض الإنتاج، وأجبر موزعي الوقود على البحث عن مصادر إمداد من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، وشراء المزيد من الوقود الروسي.

ستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم ارتفاع أسعار الوقود بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات. وبحسب تجار وبيانات تتبع السفن من شركة كبلر، تم تحميل ثلاث شحنات بنزين على الأقل، يبلغ مجموعها نحو 1.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي من أوروبا إلى آسيا، حيث قامت شركات من بينها فيتول، وتوتال إنيرجيز بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش الربح الأفضل في آسيا.

في وقت سابق، حجزت إكسون موبيل شحنات بنزين أميركية إلى أستراليا. وعادةً ما تُصدّر أوروبا كميات صغيرة فقط من البنزين إلى أسواق شرق السويس، بينما تُعدّ أسواقها الرئيسة الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.

تتراوح أرباح مصافي التكرير الآسيوية من إنتاج برميل البنزين من خام برنت قرب أعلى مستوياتها في عام 2022، حيث بلغت نحو 37 دولارًا للبرميل فوق سعر خام برنت الأسبوع الماضي، مقابل 8 دولارات قبل الحرب.

وقال نيثين براكاش، المحلل في شركة ريستاد إنرجي الاستشارية: “أحد العوامل الرئيسة هو سلوك المصافي في ظل عدم اليقين بشأن إمدادات النفط الخام. فمع تزايد الاضطرابات حول مضيق هرمز، مما يزيد من مخاطر نقص المواد الخام، أصبحت بعض المصافي أكثر حذرًا بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير”. وأضاف: “حتى لو بدت المخزونات حاليًا مريحة، فإن انخفاض إنتاجية التكرير قد يؤدي إلى تضييق توقعات العرض ودعم هوامش ربح البنزين”.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن مخزونات سنغافورة من المشتقات الخفيفة، والتي تشمل البنزين والنافثا، أعلى بنحو 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 17.93 مليون برميل.

تشير بيانات أولية إلى انخفاض إمدادات البنزين من داخل المنطقة، حيث من المتوقع أن تنخفض شحنات كوريا الجنوبية، أكبر مُصدّر للوقود، إلى ما بين 5 و6 ملايين برميل في مارس/آذار، مقارنةً بمتوسط ​​ثلاثة أشهر بلغ نحو 10 ملايين برميل.

سيساهم هذا الانخفاض في تخفيف الضغط على الاقتصاد، وقد حظرت الصين، وهي مُصدّر رئيس آخر، صادرات الوقود لدعم سوقها المحلية. كما فرضت تايلاند وفيتنام قيودًا على صادرات الوقود.

ويعلق التجار آمالهم الآن على الهند، ثاني أكبر مُصدّر للوقود في آسيا، والتي تُصدّر عادةً نحو 40 % من شحناتها الشهرية التي تتراوح بين 7 و8 ملايين برميل إلى الشرق الأوسط، للتوجه شرقًا.

وتُصدّر الهند عادةً نحو 22 % من بنزينها إلى آسيا. ومع ذلك، انخفضت صادرات البنزين في البلاد إلى نحو 5 إلى 6 ملايين برميل في مارس من نحو 12 مليون برميل في الشهر الماضي، حيث قامت شركة مانغالور لتكرير البترول والبتروكيميائيات المملوكة للدولة بتعليق عمليات تحميل البضائع مؤقتًا.

في وقت، تسارع المصافي والتجار في آسيا وأوروبا إلى شراء أي كميات متاحة من النفط لسدّ النقص الهائل في الإمدادات الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المتوقع أن يستمر هذا النقص في الإمدادات في أعقاب سلسلة من الهجمات على منشآت النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي تحولت إلى أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة العالمية. قامت إيران أيضاً بتقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره 20 % من إنتاج النفط والغاز العالمي، مهددةً بإشعال النيران في السفن التي تحاول الإبحار عبر هذا المضيق الضيق.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك بي او كيه فايننشال: “سيستغرق الأمر وقتاً أطول مما يتوقعه الناس لإعادة الإمدادات إلى السوق حتى بعد إعادة فتح المضيق، لأننا سنظل نواجه أزمة لوجستية حادة”.

يُعدّ النفط والغاز والمنتجات المكررة عناصر أساسية لقطاعات النقل والشحن والتصنيع، ويمكن أن تؤثر صدمات إمدادات الطاقة وأسعارها بشدة على المستهلكين والشركات والاقتصادات، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب بشكل غير متوقع لأشهر أو سنوات.

انخفضت تدفقات النفط الخام والمكثفات بنحو 12 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 12 % من الطلب العالمي اليومي، نتيجةً لخفض الإنتاج وتوقف الصادرات من قبل منتجي الخليج، ولا يمكن تعويض هذه الكميات المفقودة بسهولة.

شهدت أسعار العقود الآجلة ارتفاعًا مطردًا منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران في 28 فبراير، إلا أن تحركات أسعار الشحنات الخام كانت أكثر حدة. بلغ سعر خام برنت القياسي أعلى مستوى له يوم الخميس عند 119 دولارًا، ثم استقر لاحقًا عند نحو 109 دولارات للبرميل. في المقابل، سجل سعر خام دبي القياسي في الشرق الأوسط رقمًا قياسيًا بلغ 166.80 دولارًا للبرميل.

وتوقع بنك غولدمان ساكس الاستثماري أنه في حال استمرار انقطاع الإمدادات، فمن المرجح أن يتجاوز سعر برنت أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولارًا الذي سجله عام 2008. ارتفعت أسعار شحنات النفط الخام الأوروبي والأفريقي إلى 120 دولارًا للبرميل، حتى أن أسعار البراميل الروسية، التي كانت مخفضة بشكل كبير بسبب العقوبات، ارتفعت مجددًا لتتجاوز 100 دولار، وذلك نتيجة للحرب الايرانية.

كان سوق البحر الأبيض المتوسط ​​هادئًا حتى بداية هذا الأسبوع، لكن حتى هذه الأسعار ارتفعت بسبب تلاشي الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز سريعًا، وفقًا لأحد تجار النفط الخام. وقال ديفيد جوربيناز، رئيس قسم أسواق النفط العالمية في شركة “آي سي آي اس” المتخصصة في معلومات السلع: “تشير فروقات الأسعار الفورية إلى نظام أكثر دقةً تحت السعر المعلن”. اتجهت مصافي التكرير إلى مصادر بديلة لإمدادات الشرق الأوسط، التي تتكون أساسًا من نفط متوسط ​​الكثافة وعالي الكبريت، والمعروف في الصناعة بالنفط الحامض.

يُباع خام الأورال الروسي، وهو خام متوسط ​​الحموضة، بخصومات كبيرة مقارنةً بخام برنت منذ غزو روسيا لأوكرانيا بسبب العقوبات. لكن هذا السعر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث تم تداول خام الأورال المُسلّم إلى الهند بعلاوة سعرية على خام برنت في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة على الإطلاق.

في بحر الشمال، سُجّل سعر قياسي لخام يوهان سفيردروب النرويجي متوسط ​​الحموضة، حيث بلغ 11.30 دولارًا أميركيًا علاوةً على خام برنت يوم الخميس، وهو سعر نقدي ضمني يبلغ نحو 124 دولارًا أميركيًا للبرميل. عادةً ما يُباع النفط الحامض بخصم مقارنةً بخام برنت لأنه يتطلب عمليات تكرير أكثر.

شهدت أسعار النفط الخام الأميركي ارتفاعًا ملحوظًا، على الرغم من أن العزلة الجغرافية النسبية للسوق الأميركية قد وسّعت الفجوة السعرية بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط القياسي، الذي استقر عند نحو 96 دولارًا يوم الخميس.

مع ذلك، فإن خام مارس الحامض القياسي، المُنتَج في خليج المكسيك الأميركي، والذي يتميز بجودة مماثلة للنفط المُنتَج في الشرق الأوسط، يشهد ارتفاعًا أكبر. فقد بلغ سعر خام مارس الحامض 107.53 دولارات في 9 مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2008، وتداول يوم الخميس بعلاوة سعرية تبلغ نحو 6 دولارات مقارنةً بالخام الأميركي.

وقد ارتفعت أسعار أنواع الوقود الرئيسة المستخدمة في النقل بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام. فقد سجل وقود الطائرات في شمال غرب أوروبا مستوى قياسيًا بلغ نحو 220 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، بينما تجاوز سعر الديزل الأوروبي 200 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022. وتعتمد أوروبا على الشرق الأوسط في استيراد كلا المنتجين.

ارتفعت أسعار الوقود في آسيا مع خفض مصافي التكرير لمعدلات المعالجة، حيث بلغت هوامش ربح مصافي تكرير الديزل أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، متجاوزةً 60 دولارًا للبرميل. وفي 11 مارس، أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في وكالة الطاقة الدولية عزمها سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية؛ فيما رفعت الولايات المتحدة لاحقًا العقوبات عن واردات النفط الروسي، لكن هذه الخطوات قد لا تكون كافية.

جريدة الرياض