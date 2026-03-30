موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في كأس العالم 2026

أضفى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، المزيد من الغموض حول مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مونديال 2026، خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وقال سكالوني في تصريحات نقلها موقع “يورو سبورت”، حول عما إذا كان ميسي سيشارك في كأس العالم 2026: “هذا سؤال موجه إليه بالدرجة الأولى، لكن بالنسبة لي، أنتم تعرفون رأيي بالفعل، سأبذل قصارى جهدي لضمان وجوده هناك”.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك، من أجل كرة القدم، لكن القرار ليس لي، الأمر متروك له فيما يشعر به من الناحية النفسية والبدنية”.

وتابع مدرب “التانغو”، قائلا: “الأمر صعب لأن الأمر لا يقتصر على الأرجنتينيين فقط الذين يريدون رؤيته، بل الجميع يريد رؤيته”.

وأوضح: “أريده أن يكون هناك، لكنه هو من يقرر، لن أقف هنا وأقول: دعونا نرى ما إذا كنت سأختاره أم لا”.

واختتم ليونيل سكالوني: “لقد استحق الحق في اتخاذ قراره بهدوء، لسنا في عجلة من أمرنا، نعلم أن أي قرار يتخذه سيكون الأفضل له وللفريق، نأمل أن يكون موجوداً، لكن لا يمكنني قول المزيد”.

يذكر أن ليونيل ميسي (38 عاماً) شارك في 26 مباراة بكأس العالم، سجل خلالها 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة، وقاد منتخب بلاده للفوز بلقب بطل نسخة 2022، التي جرت في قطر.

روسيا اليوم