“العدو اللدود” يتغنى.. كاراغر يودع محمد صلاح بكلمات مؤثرة

تحدث النجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جيمي كاراغر عن مسيرة النجم المصري محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

ويعد محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي ليفربول، حيث ساهم بشكل حاسم في تحقيق العديد من الألقاب، وسيغادر ملعب “أنفيلد” تاركا إرثا غنيا بالإنجازات والذكريات.

وقال كاراغر، في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو”: “لقد كان صلاح لاعبا استثنائيا منذ البداية، ولم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذا المستوى الرفيع مع ليفربول”.

وأضاف: “هو أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي على الإطلاق، لقد قضى تسعة مواسم كاملة هنا، والسر الحقيقي وراء نجاحه يكمن في ثبات أدائه المذهل على مدار السنوات”.

وواصل كاراغر: “ما يثير إعجابي فيه أنه يشارك في كل مباراة أسبوعيا دون كلل، أشعر بالفخر الشديد عندما أنظر إلى مسيرته، قد يلعب الحظ دورًا في تجنب الإصابات، لكن الرغبة الدائمة في التواجد والمشاركة هي ما يميزه فعليا”.

وأكد: “بالنسبة لي، لا تقتصر قيمته على جودته الفنية العالية فحسب، بل على التزامه اليومي بالفريق واستعداده لخوض كل لقاء. سبق أن شهدنا لاعبين كبارًا مثل لويس سواريز ومايكل أوين وروبي فاولر، ولا أقول إن استبدال صلاح سيكون أمرًا سهلًا على الإطلاق”.

وأشار بتفاؤل حذر بشأن مستقبل ليفربول: “ربما نحتاج إلى جناح أيمن من طراز مختلف، يركز على صناعة الفرص أكثر، ولا أعتقد أن ليفربول بحاجة إلى التعاقد مع نجم كبير باهظ الثمن لتعويضه”.

واختتم جيمي كاراغر تصريحاته قائلا: “لقد جلبنا نجوما بارزين في الصيف الماضي، لكن النتائج لم تكن مرضية تماما حتى الآن، المفتاح يكمن في اختيار اللاعب المناسب للأسباب الصحيحة”.

يذكر أن محمد صلاح (33 عاما) لم يحسم بعد وجهته المقبلة، وسط تكهنات بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي، أو الاستمرار في أوروبا مع فريق آخر.

المصدر: “ليفربول إيكو” + روسيا اليوم