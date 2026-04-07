مواعيد مباريات اليوم.. قمة ريال مدريد أمام البايرن وسيراميكا مع الأهلى

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 7 – 4 – 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها قمة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دورى أبطال أوروبا، فضلا عن مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي بالدوري المصرى.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ـ ريال مدريد X بايرن ميونخ – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ سبورتنج لشبونة X آرسنال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

ـ سموحة X إنبي – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

ـ سيراميكا X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

ـ الشمال X قطر – الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1

ـ العربي X السيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1

اليوم السابع