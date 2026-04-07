ملوك التاريخ.. رونالدو وميسي يتصدران قائمة أعظم نجوم دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث يستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي، بينما يحل أرسنال الإنجليزي ضيفًا على سبورتنج لشبونة البرتغالي بملعب “خوسيه ألفالادي.

دوري أبطال أوروبا .. البطولة الأغلى والأكثر إثارة

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا الأغلى والأكثر إثارة في كرة القدم الأوروبية، حيث شهدت على مدار تاريخها لحظات خالدة صنعت أساطير لا تُنسى.

وتتصدر أسماء بارزة قائمة أعظم لاعبي البطولة منذ عام 1992، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويليه غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين برزت أسماء أخرى أسطورية مثل لوكا مودريتش، أندريس إنييستا، وكريم بنزيما.

وحسب شبكة givemesport العالمية، استند تصنيف أعظم لاعبين في تاريخ البطولة إلى عدة معايير، أهمها عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا، الأهداف المسجلة، اللحظات الحاسمة، وتأثير اللاعب على فريقه في المباريات الكبرى.

كريستيانو رونالدو ملك الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

حفر كريستيانو رونالدو اسمه في سجلات دوري الأبطال عبر أداء استثنائي طوال مسيرته، بدءًا من مانشستر يونايتد، مرورًا بريال مدريد، ثم يوفنتوس، حيث يحمل “الدون” خمسة ألقاب للبطولة، أربعة منها مع ريال مدريد وواحد مع مانشستر يونايتد، وسجل 141 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة.

ليونيل ميسي ساحر دوري أبطال أوروبا

يحتل ليونيل ميسي المركز الثاني في قائمة الأكثر تأثيرًا في تاريخ البطولة، حيث توج بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 129 هدفًا، وبرز بأدائه الفذ مع برشلونة بين 2006 و2015، إضافةً إلى بصماته مع باريس سان جيرمان.

لوكا مودريتش محارب من زمن دوري الأبطال

أما الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، الذي انضم لريال مدريد عام 2012، فقد حقق ستة ألقاب لدوري الأبطال أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022 و2024، ويُعتبر من أفضل الممررين وصانعي اللحظات الحاسمة في تاريخ البطولة، بما في ذلك تمريرته الشهيرة ضد تشيلسي في أبريل 2022.

دوري أبطال أوروبا .. إنييستا وبنزيما في قائمة الأفضل

أندريس إنييستا كان عنصرًا أساسيًا في برشلونة الأوروبي، وصنع الفارق في اللحظات الحاسمة، مثل هدف الفوز على تشيلسي في نصف نهائي 2009، أما بنزيما، فحصد خمسة ألقاب مع ريال مدريد، وسجل 90 هدفًا، ليصبح رابع أفضل هداف في تاريخ البطولة، مع مشاركته في 152 مباراة.

مالديني وتشافي وراموس وراؤول وسيدورف من أساطير دوري الأبطال

تكتمل القائمة بأساطير الدفاع والوسط والهجوم: باولو مالديني (3 ألقاب) الذي جسد التميز الدفاعي مع ميلان، وتشافي (4 ألقاب) الذي صاغ أسلوب “التيكي تاكا” مع برشلونة، وسيرجيو راموس (4 ألقاب) بقدراته القيادية، وراؤول (3 ألقاب) ورمز ريال مدريد، وأخيرًا كلارنس سيدورف (4 ألقاب) الفريد الذي توج مع ثلاثة أندية مختلفة، وهو مثال للثبات والتكيف.

