لاعب ريال مدريد يهاجم فينيسيوس: “فظيع” ويثير غضبي

عاد فينيسيوس إلى دائرة الانتقادات بعد هزيمة ريال مدريد 2-1 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو، إذ كشف الهولندي رافائيل فان دير فارت أنه يغضب بشدة عندما يشاهد البرازيلي على أرض الملعب.

وأهدر فينيسيوس فرصة محققة من انفراد أمام نوير عندما كانت النتيجة 0-2، والتي كان من الممكن أن تقلص الفارق قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة.

ولم يتردد بعض مشجعي ريال مدريد في إطلاق صفارات الاستهجان على البرازيلي بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، لكن الانتقادات لم تقتصر على أرض الملعب، بل صدرت تعليقات لاذعة من فان دير فارت لاعب الفريق العاصمي السابق.

وقال فان دير فارت في تصريحات نقلتها “ماركا”: فينيسيوس فظيع. يثير غضبي بشدة عندما أشاهده. أشعر بالحزن الشديد لأنه لاعب رائع.

وأضاف: لكن ما إن يتلقى دفعة طفيفة حتى يسقط أرضاً، متمنياً أن يتم خصمه، ثم ينهض وكأن شيئاً لم يكن. هذا الجانب منه يحزنني

وهذا هو الفوز الأول لبايرن ميونخ على ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو منذ عام 2001، ويلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل بملعب أليانز أرينا.

