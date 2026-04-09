الأسطورة ستيفن جيرارد يقترح بديل محمد صلاح في ليفربول

أبدى أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ستيفن جيرارد، برأيه حول البديل الأنسب للنجم المصري محمد صلاح في “الريدز” مع اقتراب رحيل “الفرعون” عن أسوار “أنفيلد”.وأعلن محمد صلاح في شهر مارس الماضي، رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي (2025-2026) وذلك بعد رحلة 9 سنوات حقق خلالها عديد الإنجازات الفردية والجماعيةً أبرزها التتويج مرتين بالدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.وقال ستيفن جيرارد في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن رأيه في ضم الفرنسي ميشيل أوليس جناح بايرن ميونخ: “بالتأكيد ميشيل خيار ممتاز، ولكن هناك سؤال، لماذا يغادر بايرن ميونخ في الوقت الحالي؟”.

وأكمل: “بايرن ميونخ ناد كبير ينافس على الألقاب الكبرى، وربما يكون هذا أقوى فريق بايرن ميونخ رأيناه منذ فترة.”.

وأضاف: “هو على وشك أن يبهر الجميع في كأس العالم. يبدو لي شابا سعيدا ومستقرا، ولا أعتقد أنه سيرحل. لكن هل سأضمه إلى ليفربول؟ نعم، أتمنى ذلك بشدة.”

وتشير تقارير في ألمانيا إلى أن ليفربول مستعد لدفع 173 مليون جنيه إسترليني لضم النجم الصاعد البالغ من العمر 19 عاما، بينما يستعد ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض بقيمة 143 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

ولكن في المقابل يبدو بايرن ميونخ رافضا بشدة لإمكانية رحيل أوليس، وهو ما عبر عنه ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي في تصريحات مؤخرا لصحيفة “بيلد” الألمانية.

وأكد إيبرل أن: “بايرن لا يفكر في هذا الأمر أصلا. إنه لاعب في الفريق البافاري ويملك هنا كل الفرص التي يتمناها أفضل اللاعبين.”

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، يان-كريستيان دريسن في ذات السياق: “بغض النظر عن أي ناد يحاول استقطابه، فإن كل من يلعب لبايرن ميونخ يعرف ما يمثله هذا النادي”.

