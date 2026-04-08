قرعة “غدارة”.. منتخب مصر يصطدم بإثيوبيا ومنتخبين عربيين

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عامًا 2026، التي جرى سحبها اليوم في القاهرة، عن مجموعة قوية تضم ثلاثة منتخبات عربية وهي: المغرب ومصر وتونس.وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” شرف استضافة البطولة القارية إلى المغرب في الفترة بين 25 أبريل الجاري إلى 15 مايو 2026.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب، تونس، مصر، إثيوبيا.

المجموعة الثانية: كوت ديفوار، الكاميرون، أوغندا، الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: مالي، أنغولا، تنزانيا، موزمبيق.

المجموعة الرابعة: السنغال، جنوب إفريقيا، الجزائر، غانا.

وتشهد بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عامًا 2026، مشاركة 16 منتخبا سيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية.

وستحجز المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية مقاعدها في نهائيات بطولة كأس العالم تحت 17 عاما العام الجاري، والتي من المقرر أن تقام في قطر.

وستقام مرحلة الملحق بين أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث لتحديد آخر ثنائي متأهل للنهائيات العالمية، إذ تشارك 10 منتخبات إفريقية في المونديال.

المصدر: @caf_online + روسيا اليوم