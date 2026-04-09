تفاصيل الحملة الأمنية على منتزه السيلاند في بورتسودان

نفذت الأجهزة الأمنية في ولاية البحر الأحمر حملة واسعة داخل منتزه السيلاند الشهير بمدينة بورتسودان، استهدفت إزالة المخالفات والتعديات التي شوهت المظهر العام للميدان. وجاءت العملية بتنسيق بين إدارة المباحث الجنائية ومحلية بورتسودان، وبمشاركة وحدات من الشرطة والاستخبارات العسكرية وإدارة النجدة والتدريب.

الحملة ركزت على إزالة العشوائيات والتشوهات البصرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض المواقع المخالفة، حيث تم توجيه إنذارات رسمية من قبل الضابط الإداري لمحلية بورتسودان

وأكد المسؤول الإداري بالمحلية، حامد سيدي أوهاج، أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري، مشدداً على أن الهدف هو فرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعيد للميدان مكانته كأحد أبرز المواقع العامة في المدينة.

