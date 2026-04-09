ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية بسوق القضارف

استقبلت إدارة أسواق محاصيل القضارف امس الأربعاء كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية حيث بلغ الوارد من محصول الذرة (13150) جوال ذرة، بجانب (1852) جوالا من الدخن و(6903) جوال من حب البطيخ التسالي، و(2464) جوال سمسم.

وتفيد متابعات سونا القضارف بارتفاع كبير في اسعار انواع الذرة بسبب العرض والطلب بسوق محاصيل القضارف بجانب ارتفاع أسعار السمسم والدخن والتسالي (حب البطيخ).

وبلغ سعر اردب الدبر (260) الف جنيه والفتريتة (240) الف جنيه والعكر (235) الف جنيه والمقد (220) الف جنيه وودباكو (210) الف جنيه ووحريراي (200) الف جنيه.

فيما بلغ قنطار السمسم (214) الف جنيه وطن التسالي (2.700.000) جنيه.

سونا