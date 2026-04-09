زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح

تعرض أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، لهجوم حاد وانتقادات واسعة عقب قراراه المثير للجدل خلال مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة فيما يتعلق باستبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيل الأساسي.

باريس سان جيرمان ضد ليفربول

وبحسب ما أورده موقع جول العالمي، فإن تصريحات سلوت قبل المباراة زادت من حدة الجدل، بعدما برر قراره بالإبقاء على صلاح على مقاعد البدلاء بقوله إن القرار كان “صعبًا للغاية”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى امتلاكه لاعبين آخرين قادرين على التأثير رغم جلوسهم أيضًا خارج التشكيلة الأساسية.

واعتبرت التقارير أن هذا التبرير جاء متناقضًا وغير واضح، حيث أظهر حالة من التخبط في رؤية المدرب، خاصة أنه أقر بوجود عناصر مؤثرة لكنه لم يدفع بها، وهو ما أثار تساؤلات حول منطق اختياراته الفنية.

ولم تتوقف الانتقادات عند التصريحات فقط، بل امتدت إلى مجريات اللقاء، حيث ظهر محمد صلاح وهو يجري عمليات الإحماء بعد مرور نحو 20 دقيقة من بداية المباراة، في إشارة إلى إمكانية مشاركته، إلا أن المفاجأة تمثلت في عدم الدفع به ضمن التغييرات الخمسة التي أجراها المدرب خلال اللقاء.

وأثار هذا المشهد غضب جماهير ليفربول والمتابعين، الذين اعتبروا أن تجاهل لاعب بحجم محمد صلاح في مباراة كبرى يعد قرارًا غير مفهوم، بل وذهب البعض إلى وصفه بمحاولة إهانة غير مبررة لنجم الفريق الأول.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من الضغوط على سلوت، في ظل تصاعد الانتقادات لأدائه الفني وقراراته، خاصة في المباريات الكبرى التي تتطلب الاستعانة بأصحاب الخبرة والقدرة على حسم المواجهات.

صحف إنجلترا تهاجم مدرب ليفربول بسبب محمد صلاح

شنت الصحف الإنجليزية هجومًا واسعًا على أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عقب قراره المثير للجدل باستبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيل الأساسي خلال مواجهة باريس سان جيرمان، والتي انتهت بخسارة الريدز بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وأجمعت الصحف على أن هذا القرار كان أحد أبرز أسباب تراجع الأداء الهجومي للفريق، وفقدانه للخطورة أمام المرمى، ما أدى إلى السقوط أمام الفريق الفرنسي ووضعه في موقف معقد قبل مباراة الإياب.

وكانت البداية مع صحيفة ميرور، التي انتقدت الخطة الفنية للمدرب، معتبرة أنها فشلت في تحقيق المطلوب، وأدت إلى خسارة أفضلية مهمة في سباق التأهل، في المقابل، ركزت صحيفة ذا صن على غياب صلاح وتأثيره المباشر، مشيرة إلى أن الفريق افتقد قوته الهجومية المعتادة، في ظل دهشة من إبقاء أحد أبرز نجومه على مقاعد البدلاء، في وقت تألق فيه نجم باريس خفيتشا كفاراتسخيليا وقاد فريقه للتفوق.

أما صحيفة ديلي ميل، فقد سلطت الضوء على نتيجة المباراة وأداء باريس القوي، مؤكدة أن قرارات سلوت الفنية، وعلى رأسها استبعاد صلاح، ساهمت في زيادة معاناة ليفربول خلال اللقاء.

وفي السياق ذاته، اتفقت صحيفة الجارديان مع باقي الصحف، معتبرة أن قرار استبعاد صلاح لم يحقق أي إضافة فنية، بل منح باريس سان جيرمان الأفضلية، بعد تألق ديزيري دوي وكفاراتسخيليا، ليضعا الفريق الإنجليزي أمام مهمة صعبة في لقاء العودة، بينما تعكس هذه الانتقادات حالة الغضب داخل الإعلام الإنجليزي، في ظل تصاعد الضغوط على سلوت، مع تراجع نتائج الفريق في واحدة من أهم مراحل الموسم.

