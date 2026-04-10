في ملعب خال.. جيرارد يعلق على رد فعل صلاح بعد هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان

جلس النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء خلال لقاء فريقه ليفربول ضد باريس سان جيرمان، للمرة الثانية في آخر 4 مباريات، لكنه لم يشارك فيها للمرة الأولى منذ مواجهة ليدز يونايتد.

وانتقدت بعض جماهير ليفربول طريقة تعامل المدرب الهولندي آرني سلوت مع صلاح، بسبب عدم إشراكه في مباراة باريس سان جيرمان، رغم طلب الإحماء منه منذ الشوط الأول للقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وطلب من المهاجم المصري الإحماء خلال المباراة ومع ذلك قرر آرني سلوت عدم الدفع به، وأعاده إلى مقاعد البدلاء دون إشراكه.

وبعد صافرة النهاية، وأثناء قيام محمد صلاح ببعض التدريبات الاستشفائية على أرض الملعب، توجه لتحية أسطورة ليفربول السابق، ستيفن جيرارد، إلى جانب فريق قناة TNT Sports.

وصافح صلاح جيرارد وفريقه إلا أنه أوضح لهم أنه غير مسموح له بالحديث، ما يعكس حالة التوتر المحيطة بنجم ليفربول عقب الهزيمة أمام مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين من دون رد.

وكان محمد صلاح أعلن، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، واضعًا حدًّا لمسيرة امتدت 9 مواسم، حقق خلالها العديد من الألقاب الجماعية والفردية.

ويتعرض صلاح البالغ من العمر 33 عاما، لانتقادات كبيرة في الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب تراجع كبير في مستواه، ورغم ذلك فإن عدم منحه فرصة في المشاركة خلال مباراة باريس سان جيرمان بدا أمرا مفاجئا.

ومع ذلك، أبدى ستيفن جيرارد إعجابه بما رآه من النجم المصري بعد صافرة النهاية، حين كان الملعب شبه خال.

وخلال حديثه عبر شبكة “TNT Sports”، قال قائد ليفربول السابق عن صلاح: “يحسب له أنه بقي في الملعب وواصل القيام بجري إضافي، لو لم تكن هناك مباراة في منتصف الأسبوع، لكان يوم الأربعاء مخصصًا لحصة تدريبية كبيرة، لذا فهو يفكر بالفعل في مواجهة فولهام ويؤدي عملًا إضافيًّا، وهذا يُظهر الاحترافية والعقلية التي نتحدث عنها”.

