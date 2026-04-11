التربية والتعليم بالجزيرة تكمل استعداداتها لامتحانات الشهادة السودانية في 807 مركزاً

اكملت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية يوم الإثنين المقبل 13 أبريل الجاري.

و أعلن الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام وزارة التربية التعليم في تصريح (لسونا) أن عدد الجالسين بلغ 109072 طالبا وطالبة موزعين على 807 مركزاً في جميع محليات الولاية، مشيراً إلى أن الولاية تستضيف 277 من الطلاب والطالبات النازحين وتوفير 526 رقم جلوس للطوارئ موزعة في كل المحليات ولفت لعقد 8 ورش للمراقبين بالمحليات لإنفاذ موجهات وضوابط الإمتحانات وتطبيق المراقية الإلكترونية هذا العام.

وعبر مدير عام وزارة التربية والتعليم عن فخره وإعزازه بالجهود التي قادتها حكومة الولاية بالتنسيق مع شركات الكهرباء لتأمين الإمداد الكهربائي خلال فترة امتحانات الشهادة السودانية والجهود المجتمعية والمنظمات لترحيل الطلاب والطالبات وتهيئة بيئة مراكز الإمتحانات.

وفي محلية مدني الكبرى أعلن الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب المدير التنفيذي بالمحلية اكتمال الترتيبات لامتحانات الشهادة الثانوية وأن عدد المراكز بالمحلية (90) مركزًا منها (38) مركزاً للبنات و(32) للبنين و(20) مركزاً مشتركًا مشيراً إلى أن عدد الطلاب الجالسين للإمتحانات (16.079) طالباً وطالبة منهم (9.883) طالبة و(6.196) طالباً.

ودعا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لضمان نجاح الإمتحانات،

مؤكداً توفير الجوانب الأمنية والصحية، معلناً عن سداد رسوم الإمتحانات لعدد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من السداد إلى جانب توفير المعينات اللازمة لإدارة المرحلة حتى تخرج الإمتحانات بالصورة المطلوبة.

على صعيد آخر أعلن المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة الأستاذ بله عبد الله خوجلي أن عدد الجالسين للإمتحانات 12433 طالبا وطالبة في 101 مركزاً.