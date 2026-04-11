الأهلي يهدف تصحيح المسار بدوري نايل أمام سموحة الليلة

يستضيف فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب نظيره سموحة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وتحظى مواجهة الليلة بندية وإثارة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور ببطولة الدوري فيما خسر سموحة من إنبى بهدفين دون رد في الجولة الأولى من مرحلة التتويج.

وخاض الاهلى 21 مباراة في الدوري جمع خلالها 41 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر مباراتين وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

في المقابل، خاض سموحة 21 مباراة بالدوري إستطاع حصد 31 نقطة بعدما حقق 7 انتصارات و 8 تعادلات وتلقى ستة هزائم وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

توروب يتمسك بالفرصة الأخيرة.. وزيزو يسعى لإستغلال تراجع حامل اللقب

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات منخفضة التعادل مع سيراميكا وسط أحداث تحكيمية مثيرة بالجولة الأخيرة بجانب الخروج من دوري أبطال أفريقيا لصالح الترجى التونسى ويسعى المارد الأحمر لإستعادة الانتصارات في الايجيبشن ليج ساعيًا للعودة لقمة جدول الدوري بعد فقدان 22 نقطة بالخسارة أمام بيراميدز والطلائع والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي وبتروجت والمصري والبنك الأهلى وزد اف سى وسيراميكا، والفوز على سيراميكا وحرس الحدود والزمالك كهرباء الاسماعيلية والاتحاد السكندري ووادى دجلة والاسماعيلى والجونة والمقاولون العرب، ويأمل الاهلى في تحقيق الفوز على سموحة من أجل تدشين خطة حصد انتصارات متتالية لإعلان تتويجه بطلا للدوري.

ويضع توروب مدرب الاهلى أمالا عريضة على تألق نجومه تريزيجيه وزيزو إمام عاشور و محمد على بن رمضان وأشرف بن شرقى ويوسف بلعمري لتحقيق الانتصار أملا في الاحتفاظ بدرع الدوري داخل الخزائن الحمراء للموسم الثالث على التوالي، فيما يستمر كريم فؤاد بسبب الإصابة ، ويغيب محمد الشناوى قائد الفريق بسبب الإيقاف بعد قرار رابطة الأندية بايقافه 4 مباريات بعد تعديه على الحكم المساعد في مباراة سيراميكا.

بينما من جانبه، يحاول سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز زيزو لتحقيق نتيجة إيجايبة في مباراة الاهلى لتحقيق المفاجأة وتعطيل قطار الأهلي حامل اللقب والاستفادة من تراجع أداء ونتائج المارد الأحمر هذا الموسم.

وطالب زيزو لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الاهلى حامل اللقب عن طريق استغلال أنصاف الفرص لهز الشباك لاسيما في ظل النتائج المهتزة للمارد الأحمر في الدوري هذا الموسم وفقدانه الصدارة لصالح الزمالك.

وتضم فرق المجموعة الأولى 7 أندية هي كل من الزمالك وبيراميدز والأهلى وسيراميكا والمصرى وسموحة وإنبى.

وتعد مواجهة الأهلى مهمة بشكل خاص خاصة لدى الجهاز الفني وإدارة سموحة، كونها محاولة لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة من انبى في الجولة الأولى من «مجموعة التتويج» بالدوري، التي تحدد ملامح المنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية.

وركز أحمد عبد العزيز على تحفيظ اللاعبين الجمل التكتيكية التي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم، لضمان حصد النقاط الثلاث، وتجاوز عقبة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق في توقيت حرج للدخول بقوة نحو المنافسة.

