الدمازين تواجه اضطراباً في النقل العام بعد زيادات جديدة في أسعار الوقود

تشهد مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق اضطراباً واسعاً في حركة المواصلات العامة خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تفاقم أزمة الوقود وارتفاع تعرفة النقل داخل المدينة.

وقالت موظفة حكومية تُدعى أمل إن أسعار الحافلات داخل الدمازين ارتفعت على مرحلتين، موضحة أن التعرفة صعدت من 500 جنيه إلى 800 جنيه، قبل أن تصل مؤخراً إلى 1500 جنيه. وأضافت أن تعرفة “الركشات” تضاعفت من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

وأشارت إلى توقف سيارات الأجرة الصغيرة المعروفة بـ“الأتوز” عن العمل في الخطوط الداخلية، ما أدى إلى زيادة صعوبة التنقل داخل المدينة.

وقالت إن الأوضاع المعيشية أصبحت أكثر تعقيداً بسبب تأخر صرف الرواتب وعدم مواكبتها لارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكدة أن كثيراً من الأسر تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها اليومية.

وأضافت أن الأسواق تشهد تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين التجار، مع تسجيل زيادات يومية تعكس حالة من عدم الاستقرار في حركة السوق.

وقال أحد سائقي المواصلات العامة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن نقص الوقود يمثل تحدياً كبيراً للعاملين في القطاع، مشيراً إلى أنهم يقضون ساعات طويلة في صفوف محطات الوقود للحصول على الإمدادات.

وأوضح أن أسعار الوقود ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 25500 جنيه مقارنة بـ21000 جنيه في الشهر الماضي، بينما ارتفع سعر الجازولين إلى 24000 جنيه بعد أن كان في حدود 21000 جنيه.

وأصدرت إدارة النقل العام التابعة لوزارة المالية في إقليم النيل الأزرق منشوراً رسمياً في 5 أبريل أعلنت فيه زيادة تعرفة المواصلات العامة، ووصفتها بأنها “تعريفة مؤقتة”.

