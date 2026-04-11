مبادرة كيكل تفتح باب المصالحة بين الهوسا واللحويين

في محاولة جديدة لرأب الصدع الاجتماعي في ولاية القضارف، أطلق اللواء أبو عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، مبادرة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ ثماني سنوات بين قبيلتي الهوسا واللحويين. كيكل زار المنطقة والتقى بأمير عموم الهوسا الأمير هارون الكاهر الكا وعدد من قيادات القبيلة، حيث ناقش معهم سبل تجاوز الخلافات التي اندلعت منذ عام 2018 بسبب صراعات الرعاة والمزارعين في منطقة الحمرا.

اللقاء الذي حضره ممثلون من قطاعات قوات درع السودان بالقضارف والفاو، حمل أجواءً من التفاؤل بقرب طي صفحة الأزمة، التي أودت بحياة العديد من أبناء القبيلتين على مدى سنوات طويلة. كيكل شدد في كلمته على أن السودان يواجه تحديات مشتركة لا تحتمل المزيد من الانقسامات، مؤكداً أن “العدو واحد والهم مشترك”، وأن وحدة الصف الداخلي هي الضمانة الحقيقية لمواجهة الأزمات الوطنية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً في دور قوات درع السودان من مجرد قوة أمنية إلى فاعل رئيسي في بناء السلام المجتمعي، وأن نجاح المصالحة بين الهوسا واللحويين سيكون إنجازاً استراتيجياً يعزز استقرار القضارف، ويقدم نموذجاً يمكن تعميمه على مناطق أخرى تعاني من النزاعات القبلية.

الانتباهة