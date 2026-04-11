الزمالك يقترب من حل أزمة القيد.. وإبراهيما نداى عقبة فى الطريق

يقترب نادي الزمالك من حل أزمة إيقاف القيد التى موقعة على النادى بسبب 14 قضية حتى الآن، حيث تعمل الإدارة على حل تلك القضايا وتسويتها فى أسرع وقت، حتى يتمكن من الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية قبل نهاية شهر مايو المقبل

وتواصل الإدارة التفاوض مع بعض أصحاب هذه القضايا للوصول إلى اتفاق، حتى يتم تسويتها قبل الموعد المحدد للرخصة الأفرقية، لاسيما أن إدارة الزمالك نجحت فى التوصل لتسوية فى 9 قضايا

إبراهيما نداى يرفض التنازل

ويرفض السنغالي إبراهيما نداى، لاعب الزمالك السابق، تسوية مستحقاته لدى الزمالك، وطلب الحصول على مستحقاته كاملة، رافضاً الحلول الودية، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية كاس بأحقية اللاعب فى الحصول على مليون و600 ألف دولار.

ويرفض نداى الرد على محاولات الزمالك لحل الأزمة، مكلفاً محاميه بهذا الملف، مطالباً بكافة المستحقات، والتى يصعب على الزمالك سدادها دفعة واحدة.

لا يجوز التسوية فى قضية تم الحكم فيها

وقال المصدر لـ”اليوم السابع”، إن هناك قضايا تم الاتفاق فيها على التسوية قبل الحكم فيها، وبعد قرار إيقاف القيد في هذه القضايا، لا تجوز تسوية التسوية السابقة، بحيث لا يكون حل الأزمة بهذا الشكل. مضيفا، “قانونا لا يجوز التسوية على تسوية سابقة، حيث هناك بعض القضايا سبق وتم الاتفاق على تسويتها مع أطرافها، ولكن لعدم سداد جزء من التسوية، وفقا للاتفاق، تم الحكم فيها بإيقاف قيد للزمالك، وبالتالى لا يجوز أن يتفق الزمالك على تسوية جديدة لتسوية سابقة.

قضايا الزمالك في فيفا

– مستحقات جوزيه جوميز: 120 ألف دولار

ـ مستحقات مساعدي جوميز: 60 ألف دولار

ـ مستحقات كريستيان جروس: 133 ألف دولار

ـ مستحقات فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار

ـ نادي إستريلا دا أمادورا: 200 ألف يورو

ـ نادي شارلروا: 170 ألف يورو

ـ نادي نهضة الزمامرة: 250 ألف دولار

ـ نادي أوليكساندريا: 800 ألف دولار

ـ مستحقات إبراهيما نداي: 1.6 مليون دولار

ـ نادي سانت إتيان: 500 ألف دولار

ـ نادي اتحاد طنجة: 350 ألف دولار

ـ مستحقات أحمد الجفالي 80 الف دولار

