هل تلقى زيزو عرضاً من الدوري الأمريكي؟.. اعرف التفاصيل

كشف مصدر في الأهلي أن النادي لم يتلق أى عروض من الدوري الأمريكي أو أي دوري آخر لضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، موضحاً أن ما تردد مؤخراً بخصوص هذا الأمر لا يتعدى سوى اجتهادات لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع

زيزو مستمر فى الأهلي

وأوضح المصدر أن زيزو مُستمر مع الأهلي، ولم يطرح أحد داخل النادي فكرة رحيله عن الفريق، لأن النية تتجه للإبقاء على العناصر الأساسية للفريق، وزيزو أحدهم بالطبع.

الأهلي يواجه سموحة الليلة في الدوري الممتاز

من ناحية أخرى، يستضيف فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب نظيره سموحة في الثامنة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وتحظى مواجهة الليلة بندية وإثارة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور ببطولة الدوري فيما خسر سموحة من إنبى بهدفين دون رد في الجولة الأولى من مرحلة التتويج.

ماذا فعل الأهلي وسموحة في الدوري؟

وخاض الاهلى 21 مباراة في الدوري جمع خلالها 41 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر مباراتين وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

في المقابل، خاض سموحة 21 مباراة بالدوري إستطاع حصد 31 نقطة بعدما حقق 7 انتصارات و 8 تعادلات وتلقى ستة هزائم وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

