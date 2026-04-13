ترحيل العمالة المصرية وسحب الودائع.. سفير الكويت بالقاهرة يرد على الأسئلة الشائكة

علق سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم، على الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن العلاقات بين البلدين والدعوة لسحب الودائع من البنك المركزي وترحيل العمالة المصرية.وقال الغانم، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، إن مثل هذه الملفات والعلاقات بين البلدين لا يتم التطرق إليها على منصات التواصل الاجتماعي، مشددا على أن علاقة مصر بدول الخليج ممتازة وفي أفضل حالاتها، من حيث القوة والتفاهم المشترك.وأضافت الغانم، أن وقوف البلدين مع بعضهما البعض شيء مفروغ منه، وأنه لا يمكن تعريض العلاقات لضرر بأحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن العلاقات الرسمية والشعبية في أفضل حالاتها.وحذر السفير الكويتي، عبر برنامج “الحكاية” على قناة “mbc مصر”، من أن معظم من يتحدثوا على مواقع التواصل الاجتماعي غير موجودين في مصر أو الكويت، وأن من ينجر إلى مثل هذه الأمور تتم محاسبته قضائيا في البلدين.

وحول الودائع الكويتية في البنك المصري، قال الغانم، إنها تهدف لدعم اقتصاد مصر، وأنها تتجدد تلقائيا، ويجري دراسة تحويلها إلى استثمارات كويتية في مصر، وهو أمر لا يزال قيد الدراسة من الجهات الاقتصادية في البلدين، وفق قوله.

ووجه الغانم، رسالة شكر لمصر على مواقفها الداعمة لدول الخليج منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن الاتصالات لم تتوقف على أعلى مستوى على مدار الفترات الماضية، متابعا: “نشكر مصر على دعمها السياسي لنا، مصر كانت تدعو إلى التهدئة وفي نفس الوقت كانت تقف بجانب الأشقاء في دول الخليج”.

وشدد على أن الملفات الفنية والاقتصادية الحساسة يجب أن تدار عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية فقط، بعيدا عن صخب منصات التواصل الاجتماعي، محذرا من الانسياق وراء ما يثار في السوشيال ميديا من لغط أو محاولات للوقيعة.

