انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في 14 دولة

في مشهد يعكس حجم الاهتمام الرسمي بموسم الامتحانات، أعلنت وزارة الخارجية السودانية اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بالخارج، حيث يجلس اليوم الاثنين نحو ستين ألف طالب وطالبة موزعين على واحد وعشرين مركزاً في أربع عشرة دولة.

السفير أونور أحمد، مدير عام القنصليات والتعاون الثقافي بالخارجية وعضو اللجنة العليا لغرف الطوارئ، أوضح أن الدول المستضيفة تشمل مصر والسعودية وقطر وسلطنة عمان والبحرين وليبيا وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وتشاد وماليزيا وتركيا، مؤكداً وصول أوراق الامتحانات والمراقبين إلى جميع المراكز في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية وضعت خطة بديلة للطلاب اللاجئين الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحانات في موعدها، حيث ستُخصص لهم جلسات إضافية خلال مايو المقبل، حرصاً على ضمان مستقبلهم الأكاديمي. كما عبّر عن تقدير السودان للدول التي وفرت الدعم اللوجستي وسهّلت إقامة الامتحانات في ظروف استثنائية.

هذه الخطوة تعكس حرص السلطات على استمرار العملية التعليمية رغم التحديات، وتؤكد أن امتحانات الشهادة الثانوية تمثل أولوية قصوى في مسار الحفاظ على مستقبل آلاف الطلاب السودانيين داخل البلاد وخارجها.

الانتباهة