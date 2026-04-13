والي الخرطوم يبحث تخفيض تكلفة الحج هذا الموسم

في إطار التحضيرات لموسم الحج هذا العام، ناقش والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إمكانية تخفيض رسوم الحج، مؤكداً أن حكومة الولاية تسعى لتسهيل الإجراءات أمام الحجاج وتوفير بيئة إدارية وخدمية متكاملة تضمن أداء الشعيرة بسهولة ويسر.

وخلال لقائه بأمين أمانة الحج والعمرة سمير الجزولي، شدد الوالي على أن الهدف هو تمكين أكبر عدد من مواطني الولاية من أداء الفريضة، مشيراً إلى أنه سيجري مشاورات مع أمانة الحج الاتحادية ووزارة المالية لبحث إمكانية تخفيض التكلفة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

اللقاء عكس حرص حكومة الخرطوم على دعم الحجاج وتذليل العقبات أمامهم، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بأداء الحج، بما يضمن مشاركة أوسع من المواطنين في هذه الشعيرة الدينية.

الانتباهة