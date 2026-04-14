الاسماء.. تفاصيل التنقلات الجديدة داخل القوات المسلحة السودانية

نشرت الإعلامية والكاتبة الصحفية داليا الياس، كشفاً كاملاً بالتنقلات والترقيات داخل القوات المسلحة السودانية. وجاء الكشف متضمناً قرارات أصدرها القائد العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، شملت تغييرات بارزة في مواقع قيادية، إلى جانب إحالات للتقاعد وتعيينات في قطاعات مختلفة.

الكشف الذي نشرته داليا الياس تضمن أسماء ضباط تمت ترقيتهم أو نقلهم إلى مواقع جديدة في إدارات التفتيش والعمليات والإمداد والتدريب والخدمة الوطنية، إضافة إلى قيادات في الفرق العسكرية والمناطق الاستراتيجية مثل البحر الأحمر، فضلاً عن وحدات المدفعية وحرس الحدود والحرس الجمهوري. كما شملت القرارات مواقع حساسة في الأكاديميات والمعاهد العسكرية، في خطوة تعكس إعادة ترتيب واسعة داخل المؤسسة العسكرية السودانية.

طارق سعود احمد حسون ( مجلس السيادة)

٢. ⁠محي الدين سيد احمد (مكتب القائد العام)

٣. ⁠ابوبكر ابودقن فقيري (العلاقات الدولية )

٤. ⁠فتح الرحمن حمد (مكتب ر الاركان)

٥. ⁠ابوبكر محمد ابراهيم (تفتيش)

٦. ⁠الطيب محمد الصديق (تفتيش)

٧. ⁠علاء الدين صالح محمد موسى(تفتيش)

٨. ⁠ايمن هجو محمد يوسف (تفتيش)

٩. ⁠الصديق الجيلي عبدالرحيم (الاحتياجات)

١٠. ⁠امير احمد الامام (الاحتياجات)

١١. ⁠عبدالعزيز سكر شتت (المعاشين)

١٢. ⁠عبدالقادر الشيخ موسى(توجيه)

١٣. ⁠حافظ التاج (فرع العمليات)

١٤. ⁠محمد عثمان حمد (فرع ش ضباط)

١٥. ⁠ود الامين (فرع الامداد)

١٦. ⁠امير حاكم (فرع التدريب)

١٧. ⁠ود الخضر (فرع المعاهد والكليات)

١٨. ⁠شمس الدين موسى عبدالله (ش ضباط)

١٩. ⁠فيصل الساير (الامداد برية)

٢٠. ⁠عادل سبدرات (ش الرتب برية)

٢١. ⁠محمد الحسن عبدالحكم (التدريب برية)

سونا