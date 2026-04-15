فيفا يُخطر المنتخبات بمواعيد قوائم كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يوم الأربعاء، عن الجدول الزمني الرسمي الخاص بإعداد قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

مواعيد تقديم قوائم منتخبات كأس العالم 2026

وأوضح «فيفا» أن يوم 11 مايو المقبل سيكون الموعد النهائي لتقديم القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة، على أن تتضمن هذه القوائم ما بين 35 و55 لاعبًا، بما يمنح الأجهزة الفنية مساحة واسعة لاختيار العناصر المناسبة وتجربة البدائل قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

في حين تحدد الفترة من 25 مايو إلى الأول من يونيو المقبل لتقديم القوائم النهائية تتراوح ما بين 23 إلى 26 لاعبًا بينهم 3 حراس مرمى، وفقًا لما ذكرته شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وأكد الاتحاد أن أي تعديلات على القوائم الرسمية بعد هذا الموعد لن تكون مسموحة بشكل طبيعي، باستثناء الحالات المتعلقة بالإصابات الخطيرة، والتي تتطلب تقارير طبية معتمدة وموافقة من اللجنة المختصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار «فيفا» إلى أن هذا التنظيم يأتي ضمن خطة تهدف إلى منح المنتخبات أكبر قدر من الاستعداد الفني والبدني قبل انطلاق المنافسات، وضمان أعلى درجات الجاهزية للبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل، وسط ترقب عالمي كبير للنسخة الموسعة التي تُعد الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، بينما يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

العربية نت