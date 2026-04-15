وجدي صالح يدعو لوقف فوري للحرب في ذكراها الثالثة ويحذر من تفكك السودان

قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح إن مرور 3 أعوام على اندلاع الحرب في السودان يعكس حجم الخسائر التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية، داعيًا إلى وقف فوري للقتال.

وأوضح صالح في بيان أن النزاع أدى إلى مقتل ونزوح أعداد كبيرة من السكان، وتدمير مرافق أساسية، وتراجع الإحساس بالأمن في مختلف المناطق. وأضاف أن استمرار القتال عمّق الانقسامات الاجتماعية وزاد من انتشار خطاب الكراهية.

وأشار صالح إلى أن الحرب أدخلت البلاد في حالة من التفكك، مؤكدًا أن السودان قادر على استيعاب جميع مكوناته إذا توفرت إرادة سياسية لإنهاء النزاع. وقال إن استعادة الاستقرار تتطلب التوجه نحو تسوية سلمية وإعادة بناء ما تضرر.

وذكر أن شعارات ثورة ديسمبر، التي رفعت مطالب الحرية والسلام والعدالة، لا تزال حاضرة رغم الظروف الحالية، معتبرًا أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطًا بإنهاء الحرب.

وختم صالح بدعوة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إنهاء القتال حفاظًا على وحدة البلاد ومستقبلها.

