التأمين الصحي بالنيل الأبيض يوفر جهاز حديث لتحليل الكيمياء السريرية بالمعمل التش

تمكن الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض من توفير وتركيب جهاز حديث لتحليل الكيمياء السريرية بالمعمل التشخيصي بالمركز النموذجي بالحي السابع بمدينة الدويم .

وقال الدكتور أيمن أحمد محمد الجزولي المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية ان هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للتأمين الصحي للتوسع وتحديث البنية التحتية الطبية، وتحسين جودة الخدمات التشخيصية لتعزيز النظام الصحي وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة وأكد أن تركيب جهاز A25 Biosystems Full Automation Chemistry Analyzer يمثل إضافة حقيقية ونقلة نوعية في مستوى الفحوصات المعملية المقدمة للمواطنين .

وأوضح أن الجهاز يتيح إجراء حزمة متكاملة من فحوصات الكيمياء السريرية، تشمل فحوصات الأمراض المزمنة مثل السكرى التراكمي، ووظائف الكلى والكبد وإنزيماتها، إضافة إلى فحوصات الكوليسترول والدهون الثلاثية بدقة عالية وموثوقية متقدمة .

وأشار إلى أن الطاقة التشغيلية للجهاز تصل إلى 240 عينة فى الساعة، مما يسهم في تسريع إجراءات الفحص وتقليل زمن انتظار المرضى، إلى جانب رفع كفاءة الأداء داخل المعامل التشخيصية.

وأكدت إدارة التأمين الصحي أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين، سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم، في إطار توسيع مظلة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة، وكشفت الإدارة عن خطة لتركيب جهاز مماثل خلال الأسبوع المقبل بالوحدة التنفيذية القطينة، وذلك في إطار تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين محليات الولاية .

سونا