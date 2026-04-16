الأهلى ينفى دخول وساطات لإنهاء الأزمة مع الجبلاية

أكد مصدر فى النادى الأهلى أن ما تردد بشأن وجود وساطة للصلح مع اتحاد الكرة على خلفية الأزمة الدائرة بين الطرفين غير صحيح، موضحاً أن النادى مُتمسك بحقوقه فى هذه القضية التى تفجرت منذ أزمة مباراة سيراميكا قبل أيام.

وشدد المصدر على أن مجلس الأهلى ناقش خلال الساعات الماضية هذا الملف من أجل الدفاع عن حقوق النادى، لاسيما بعدما كشفت الأحداث الأخيرة عن مفاجآت كثيرة بخصوص ملف التحكيم ومباراة القمة فى الموسم الماضى وغيرها من الأمور التى تفجّرت مؤخراً.

عقد حسين الشحات

ويتمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار حسين الشحات لاعب الفريق وتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، والإبقاء على اللاعب باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرة والذى يقدم الإضافة الفنية المطلوبة للفريق الأحمر، حتى لو كان يتواجد على دكة البدلاء، بخلاف عدم افتعال مشاكل داخل الفريق منذ انضمامه للقلعة الحمراء قادما من العين الإماراتى فى بداية عام 2019 ويستمر لمدة 7 سنوات داخل جدران الأهلي.

موعد فتح ملف تجديد عقد الشحات

واستقر مسئولو الأهلى على فتح ملف تجديد عقد حسين الشحات والإبقاء على اللاعب عقب الانتهاء من مباريات الموسم الحالى للدورى المصري، وبعد الانتهاء من حسم موقف الفريق الأحمر من المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، فى ظل رغبة الإدارة فى الانتهاء من ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأحمر فى الصيف المقبل.

