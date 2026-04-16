منتخب الناشئين يواجه جينيس وديا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا

يخوض المنتخب المصري للناشئين مواجهة ودية هامة اليوم الخميس أمام الفريق الأول لنادي جينيس، وذلك في إطار استعداداته المكثفة للمشاركة في النسخة الحادية والعشرين لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي يستضيفها المغرب.

ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه المواجهة إلى رفع وتيرة التنافسية لدى اللاعبين واختبار قدرتهم على التعامل مع عنصر الخبرة والقوة البدنية التي يتمتع بها لاعبو الفريق الأول، تمهيداً للدخول في أجواء المنافسات القارية الرسمية التي ستشهد صراعاً قوياً منذ الأدوار الأولى.

وتأتي هذه المشاركة بعد نجاح الفراعنة في حجز مقعدهم بالنهائيات عقب تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) التي أقيمت بمدينة بني غازي الليبية مؤخراً، حيث ستشهد هذه النسخة مشاركة 16 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، مما يزيد من صعوبة المهمة وطموحات الجماهير المصرية في استعادة اللقب القاري.

وأسفرت قرعة النسخة رقم 21 لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، التي يستضيفها المغرب عن وقوع منتخب مصر للناشئين، في المجموعة الأولى مع الثلاثي: المغرب وتونس وإثيوبيا.

مجموعات أمم أفريقيا للناشئين

– المجموعة الأولى: منتخب مصر- المغرب – تونس – إثيوبيا.

– المجموعة الثانية: كوت ديفوار – الكاميرون – أوغندا – الكونغو الديمقراطية.

– المجموعة الثالثة: مالي – أنجولا – تنزانيا – موزمبيق.

– المجموعة الرابعة: السنغال – جنوب أفريقيا – الجزائر – غانا.

جدير بالذكر أن نهائيات هذه أمم إفريقيا للناشئين ستقام بالمغرب بمشاركة 16 منتخباً لأول مرة من بينها الرباعي العربي مصر وتونس والجزائر والمغرب، بعد تأهلهم من خلال تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف)، التي أقيمت في مدينة بني غازي الليبية في الفترة ما بين 24 مارس الماضي وحتى 5 أبريل الحالي.

وتضم قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: مالك عمرو عبد الخالق (الزمالك)، محمد عبيد عاطف (الأهلي)، ياسين هشام حنفي (الأهلي)، عبد العزيز محمود (فاركو).

خط الدفاع: محمد السيد محمد (الأهلي)، محمد صبري فوزي (الزمالك)، آدم محمد يوسف (الأهلي)، سيف تامر محمد (زد)، عبد الله عمرو محمد (إنبي)، عادل علاء محمد (غزل المحلة)، ياسين تامر أبو القاسم (المقاولون العرب)، عمر فودة (النصر الإماراتي)، سيف المهدي (الأهلي)، أحمد الشرايدي (فاركو)، أمير حسن (أوترخت الهولندي).

خط الوسط: سيف كريم عادل (الأهلي)، أحمد صفوت أحمد (الزمالك)، زياد الدجوي (إنبي)، أحمد بشير السيد (سيراميكا)، أحمد السيسي (مسار)، دانيال تامر وهبي (زد)، محمد جمال محمد (إنبي)، عاصم أحمد فتحي (إنبي)، زياد سعودي بكر (بيراميدز)، يحيى شيتوس (الأهلي)، يوسف عثمان (زد)، براء محمود جلال (زد).

خط الهجوم: عبد العزيز خالد شعبان (الأهلي)، خالد مختار عبد العزيز (زد)، أدهم محمد حسيب (الزمالك).

اليوم السابع