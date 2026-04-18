صحف العالم: ريال مدريد أسوأ خاسر في كرة القدم

لاتزال ردود الأفعال متواصلة من جانب الصحف الرياضية العالمية بشأن نتائج دوري أبطال أوروبا.وأنهال الهجوم على ريال مدريد من قبل الصحف الألمانية، في حين تناولت الصحف الإسبانية تجديد الثقة في الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة.

مصير فليك مع برشلونة بعد وداع الأبطال

حسم نادي برشلونة الإسباني موقف الألماني هانسي فليك من قيادة الفريق الكتالوني بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا بدور ربع النهائي على يد فريق أتلتيكو الإسباني بنتيجة 3-2 (مجموع المباراتين ذهابًا إيابًا).

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لطالما جمعت برشلونة وهانسي فليك علاقة مميزة منذ وصول المدرب الألماني إلى النادي صيف 2014، وهي علاقة لم تتأثر حتى بالخروج المرير من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد». وأضافت: «يأمل جميع مشجعي البارسا أن يبقى المدرب الألماني لسنوات طويلة قادمة، إلا أن فليك ليس من هواة العقود طويلة الأمد. ففي سن الـ 61، يدرك تمامًا أن برشلونة سيكون ناديه الأخير، ولا يريد أن يرهن مستقبله بعقد طويل الأمد أو أن يعرض مستقبل النادي الذي يشعر فيه وكأنه في بيته للخطر».وتابعت: «تتلاقى رغبتان متعارضتان: رغبة النادي في الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة دون إجباره، ورغبة المدرب في إرضاء النادي الذي منحه فرصة عظيمة دون التزام طويل الأمد. وبعقد يمتد حتى عام 2027، توصل برشلونة وفليك إلى اتفاق شفهي لتمديد عقده لعام آخر، حتى عام 2028».وأضافت: «هذا الاتفاق شفهي فقط، ولكنالنادي أنه لا يرغب في إتمام أو توقيع هذا العقد الآن، في ظل سعي الفريق للفوز بلقب الدوري. يريد فليك الانتظار حتى نهاية الموسم وعدم استغلال مركزهم الحالي في الدوري».

ريال مدريد أسوأ خاسر في التاريخ

شنت الصحف الألمانية هجومًا قاسيًا على نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب الأحداث التي شهدها لقاء الإياب في أليانز آرينا، واعتراضات صارمة من لاعبي المرينجي ضد حكم اللقاء.

وأفادت صحيفة «دي فيلت» الألمانية: «فريق ريال مدريد غير رياضي»، مضيفة: «الريال أسوأ الخاسرين في عالم كرة القدم، فهو يخسر في ميونخ كالعادة ويلقي باللوم على الحكم. من غيره؟ لطالما كانت نظريات المؤامرة جزءاً لا يتجزأ من هوية نادٍ أمضى سنواتٍ يفقد الاحترام والنزاهة»

وتابعت الصحيفة: «الفوز سهل، لكن قليلون يعرفون كيف يخسرون. مثل ريال مدريد. ذلك النادي الذي كان يومًا ما فخورًا وعظيمًا ومثالًا يُحتذى به، والذي أمضى سنوات يفقد كرامته واحترامه. بحسبهم، لم يكن اللوم في الهزيمة على أدائهم، بل على الحكم. كما هو الحال دائمًا مع مدريد . يجب أن يوجه غضب الشعب الإسباني أيضًا إلى كامافينغا، الذي كان عليه أن يمتنع عن مثل هذه التصرفات مهما كلف الأمر».

صفقة الهلال تثير التساؤلات حول سحب التمويل لفريق روشن

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وشركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، توقيع اتفاقية استحواذ ملزمة تستحوذ بموجبها «المملكة القابضة» على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال.

وفي هذا الصدد، تفاعلت الصحف الأوروبية مع بيع حصص نادي الهلال السعودي فكتبت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «أثار مستقبل محفظة الصندوق الرياضية تساؤلاتٍ بعد الكشف عن احتمال سحب تمويله من الدوري السعودي للمحترفين (روشن)، الدوري الذي تأسس عام 2022 بمسماه الجديد والذي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات».

المصري اليوم