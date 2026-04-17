رينارد يعلن رسميا رحيله عن تدريب المنتخب السعودي

أكد الفرنسي هيرفي رينارد الجمعة، أنه أعفي من مهامه مدربا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل شهرين من مشاركته في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس” عما إذا كان قد أقيل من منصبه، أجاب المدرب الفرنسي الذي عاد إلى تدريب المنتخب السعودي لولاية ثانية في أواخر عام 2024، بالإيجاب، منهيا علاقة دامت نحو 520 يوما من ولايته الثانية.

وقال رينارد في تصريح هاتفي: “هذه هي كرة القدم، السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي.. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر”.

ويعد رينارد أكثر المدربين قيادة للأخضر في عدد المباريات بواقع 68 مواجهة، بعد أن أدار المنتخب على فترتين بدءا من التعادل مع مالي بهدف لمثله تجريبيا في 5 سبتمبر 2019 وحتى الخسارة من بوليفيا 1ـ2 في 28 مارس 2023.

وعاد المدرب الفرنسي إلى “الأخضر” مجددا حين قاده للتعادل سلبا أمام أستراليا في 14 نوفمبر 2024 في التصفيات المونديالية حتى الخسارة من صربيا 1ـ2 في 31 مارس الماضي تجريبيا.

وإجمالا، كسب رينارد مع المنتخب السعودي 30 مواجهة، وخسر 22، وتعادل في 16 مباراة.

وربطت مصادر غير رسمية بين اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج، لخلافة رينارد.

ونقلت صحيفة “اليوم” السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن مصادر مطلعة أن الاتحاد السعودي حسم خياره بتعيين دونيس (56 عاما) على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية الفريق للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف هذا العام.

وليس دونيس غريبا على الكرة السعودية، إذ سبق له تدريب عدد من الأندية المحلية، منها الهلال والفتح والوحدة، كما يقود حاليا فريق الخليج، ما يمنحه معرفة عميقة ببيئة الكرة المحلية ولاعبيها.

ويواجه “الأخضر” تحديا كبيرا في مونديال 2026، حيث وقع في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات قوية هي إسبانيا، وأوروغواي، والرأس الأخضر.

