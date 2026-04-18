سلوت : مستقبل ليفربول يبدو واعداً بعد رحيل صلاح

أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن “المستقبل يبدو واعداً لنا” فيما يتعلق بخطط الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه لم يحدد عدداً معيناً من التعاقدات المطلوبة.

ومع ذلك، أكد المدرب الهولندي أن ليفربول سوف يحتاج إلى تعويض رحيل كل من النجمين المصري محمد صلاح والاسكتلندي آندي روبرتسون، بنهاية الموسم الحالي.

وعقب سلوت مؤتمراً صحفياً، يوم الجمعة، للحديث عن لقاء ليفربول المرتقب أمام مضيفه وجاره اللدود إيفرتون، الأحد، في المرحلة الـ 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصرح سلوت: في الصيف الماضي، أبرمنا العديد من الصفقات. خلال فترات الانتقالات الأربع التي قضيتها هنا، بلغ صافي إنفاقنا 150 مليون جنيه إسترليني، على ما أعتقد. وهذا يظهر أي نوع من الأندية نحن.

وأضاف سلوت: نعلم أن روبو (أندرو روبرتسون) ومحمد صلاح سيرحلان، لذا فهذا يعني أننا بحاجة للاعبين من أجل تعويضهما.

وأوضح: بالنسبة لنا، هناك أيضاً مسألة تمديد عقد إيبو (إبراهيما كوناتي). قد لا تكون هناك حاجة ماسة لإجراء الكثير من الصفقات إذا لم نكن بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين جدد.

يذكر أن ليفربول ودع دوري الأبطال عقب خسارته صفر – 2 أمام سان جيرمان، على ملعب (آنفيلد)، يوم الثلاثاء الماضي، في إياب دور الثمانية للمسابقة، علماً بأنه خسر بالنتيجة ذاتها أمام فريق العاصمة الفرنسية في لقاء الذهاب، الذي جرى بباريس الأسبوع الماضي.

وتطرق سلوت للحديث عن حصول فريقه على وقت أطول في التدريبات بعد خروجه من المنافسات الأوروبية، حيث قال: شهدنا هذا الموسم العديد من العروض الجيدة، ولكن أيضاً العديد من العروض غير المتسقة، وأعتقد أن السبب في ذلك هو اضطرارنا للعب في أغلب الأحيان بنفس اللاعبين. ربما يكون هذا أحد أسباب استقبالنا لأهداف متأخرة.

وقال: حتى في المباراة الأخيرة، اضطررت لإشراك جو غوميز ثم استبدلته، وكان هناك ثلاثة لاعبين يشغلون مركز الظهير الأيمن مجدداً، كما حدث مرات عديدة هذا الموسم

واستطرد سلوت، قائلاً: لقد تبين أن جزءاً كبيراً من فريقنا جاهز للعب كل ثلاثة أيام، ولكن تبين أيضاً أن ليس جميعهم قادرين على ذلك، إما بسبب الإصابة أو انخفاض الأداء.

وأتم سلوت تصريحاته: من هذا المنطلق، ربما يكون خروجنا من أبطال أوروبا أمراً جيداً. لكنني بالتأكيد أفضل اللعب في المسابقة القارية لأن ذلك يمنح الفريق طاقة إضافية.

