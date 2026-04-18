الزمالك يستعد لـ بيراميدز بشعار لا بديل عن الفوز

طالب معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبيه بضرورة غلق صفحة مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي أُقيمت أمس الجمعة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتركيز بشكل كامل على المنافسات المحلية المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة بيراميدز المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز فى الثامنة مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في لقاء يُعد من المحطات الحاسمة في مشوار المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ورفع المدير الفني حالة الطوارئ داخل الفريق، مؤكدًا للاعبين أهمية التعامل مع المباريات القادمة باعتبارها مواجهات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين، مشددًا على ضرورة حصد النقاط كاملة دون أي تفريط، من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التتويج بلقب الدوري وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

لاعبو الزمالك يتعاهدوا على الفوز أمام بيراميدز

من جانبهم، تعاهد لاعبو الزمالك على مواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، والتركيز الكامل داخل الملعب، مع الابتعاد عن أي مؤثرات قد تؤثر سلبًا على أدائهم أو تركيزهم.

وفي السياق ذاته، حرص مسئولو النادي على تحفيز اللاعبين، حيث وعدوا بصرف مكافآت خاصة بشكل مستمر عن كل فوز يحققه الفريق، في إطار دعمهم لتحقيق الأهداف المرجوة وإنهاء الموسم بصورة تليق بتاريخ الزمالك.

