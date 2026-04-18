الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري

يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة الدوري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي على تجهيز لاعبيه فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز المرتقبة ، وطلب توروب من وليد صلاح الين مدير الكرة تجهيز مباراة ودية للفريق يخوضها خلال الأيام الحالية لتجهيز لاعبي الفريق فنياً وبدنياً استعداداً ، ويأمل المدرب الدنماركي في خوض مباراة قوية مُستغلاً غياب الأهلي عن مباريات الجولة الحالية لمسابقة الدوري ، ويقوم وليد صلاح الدين حالياً بالتفاوض مع أكثر من فريق لخوض هذه الودية التي سيمنح فيها المدير الفني الفرصة لعدد من اللاعبين الغائبين عن المشاركة بشكل منتظم مع الفريق.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز المقرر لها يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل قناة اون سيورت مباراة الأهلي وبيراميدز على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

الأهلى ضد بيراميدز

واستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء ، الخميس، استعداداً للمباراة المرتقبة ، ويقود الفريق، المدرب الدنماركي ييس توروب الذي كان قد منح لاعبيه راحة لمدة 4 أيام عقب مواجهة سموحة التي أقيمت السبت الماضية في الجولة الثانية والتي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، ويتطلع الجهاز الفني للأهلي لتجهيز لاعبيه ذهنياً وفنياً لمواجهة بيراميدز المُرتقبة التي سيكون لها دور كبير في حسم بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

