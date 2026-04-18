منتخب مصر يرسل قائمته النهائية للمشاركة في المونديال 1 يونيو 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 1 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لتسلم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

ويأتي هذا التاريخ قبل عشرة أيام فقط من انطلاق صافرة الافتتاح، ليكون بمثابة المهلة الأخيرة أمام الأجهزة الفنية لتسجيل قائمة الـ 26 لاعباً الذين سيمثلون بلادهم في المحفل العالمي، حيث لن يسمح بإجراء أي تعديلات عقب هذا التاريخ إلا في حالات الإصابات الخطيرة وبموافقة طبية رسمية من الفيفا.

تحركات الفراعنة لحسم ملف القائمة

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في وضع الرتوش الأخيرة على الأسماء المقترح انضمامها، حيث استقر “العميد” على إعلان القائمة المبدئية التي تضم 55 لاعباً في منتصف شهر مايو، على أن يتم تقليصها إلى القائمة النهائية قبل التوجه إلى معسكر أمريكا.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال الفترة ما بين 25 مايو، وهو موعد تحرر اللاعبين من التزاماتهم مع الأندية، وبين الموعد النهائي في مطلع يونيو للتأكد من الحالة البدنية والطبية لجميع العناصر المختارة، وضمان جاهزية القوة الضاربة للفراعنة قبل مواجهة بلجيكا في مستهل مشوار المجموعة السابعة.

واتفق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على موعد انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعداداً لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 20 مايو المقبل، عقب انتهاء مباريات المرحلة الثانية بالمجموعة الأولى لأندية المنافسة على لقب الدورى.

