توروب يبحث مع معاونيه “صداع” الهجوم أمام بيراميدز في الدوري

عقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه ومحللي الأداء من أجل حسم “صداع” هجوم الفريق في المباريات المقبلة ببطولة الدوري وأولها مواجهة بيراميدز حيث تم طرح أكثر من اقتراح خلال الفترة الأخيرة منها الدفع بأحد مهاجمي الفريق وتحديداً مروان عثمان أوتاكا أو محمد شريف فيما طرح البعض الأخر الاستعانة بأحد أجنحة الفريق ليلعب مهاجم صريح وهناك مفاضلة بين زيزو أو طاهر محمد طاهر أو تريزيجيه وسيحسم توروب ملف المهاجم الذي سيقود الفريق أمام بيراميدز الأسبوع المقبل في بطولة الدوري

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز المقرر لها يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل قناة اون سيورت مباراة الأهلي وبيراميدز على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

الأهلى ضد بيراميدز

واستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء ، الخميس، استعداداً للمباراة المرتقبة ، ويقود الفريق، المدرب الدنماركي ييس توروب الذي كان قد منح لاعبيه راحة لمدة 4 أيام عقب مواجهة سموحة التي أقيمت السبت الماضية في الجولة الثانية والتي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، ويتطلع الجهاز الفني للأهلي لتجهيز لاعبيه ذهنياً وفنياً لمواجهة بيراميدز المُرتقبة التي سيكون لها دور كبير في حسم بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

