بعد 25 عاما من الانتظار.. لامبارد يعيد كوفنتري سيتي إلى حضن الدوري الإنجليزي الممتاز

أنهى كوفنتري سيتي غيابا دام 25 عاما عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 على ملعب بلاكبيرن روفرز ليضمن صعوده من دوري الدرجة الأولى.

وافتتح بلاكبيرن التسجيل بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني بهدف من تسديدة بدلت اتجاهها للياباني ريوييا موريشيتا.

وتمكن فريق المدرب فرانك لامبارد متصدر دوري الدرجة الأولى من إدراك التعادل بفضل هدف من ضربة رأس بواسطة بوبي توماس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب “إيوود بارك” أمس الجمعة.

وكان ‌كوفنتري بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان صعوده لدوري الأضواء حسابيا.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، انطلقت احتفالات لاعبي كوفنتري بالصعود فضلا عن مشاهد جنونية بين 7500 مشجع سافروا لمشاهدة المباراة من مدرجات الملعب.

ويأتي صعود كوفنتري إلى دوري الأضواء قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري.

ويتصدر كوفنتري ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 86 نقطة من ⁠43 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة عن ميلوال صاحب المركز الثالث الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به.

وتتصارع أندية إبسويتش تاون وميلوال وساوثهامبتون وميدلسبره على المركز الثاني المؤهل مباشرة للدوري الممتاز.

وقال لامبارد لاعب وسط تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية “كانت لحظة لا تصدق (عندما سجل توماس الهدف). كنا نعلم أننا اقتربنا من الصعود، لكن تحقيق ذلك بعد 25 عاما، يا للروعة! إنه أمر مذهل”.

