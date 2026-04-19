روتين ميجان ماركل لمكافحة علامات شيخوخة الوجه.. خليكى شباب على طول

تهتم الكثير من السيدات والفتيات بالعناية الكاملة ببشرتهن، وتجنب أي منتجات تجميلية أو روتين يجهد البشرة ويؤثر على حيويتها، ومع هذه العناية للحفاظ على بشرة صحية، يلعب العمر دوره الطبيعي في تقدم البشرة وظهور علامات التجاعيد و الشيخوخة، ما يدفعهن لمعرفة الروتين الذي يكافح علامات التجاعيد ويحافظ على بشرة نضرة وشبابية، وتلعب الأميرة ميجان ماركل دوراً كبير في إلهام الجمال والموضة للكثير من السيدات والفتيات، وتعتمد أميرة ساسكس على روتين خاص لمقاومة التجاعيد نستعرضه في السطور التالية، وفقا لما نشره موقع مجلة” vogue “، ومن السهل الإعتماد على خطواته للوصول إلى بشرة حيوية وشابة، وهو:

تنظيف البشرة

تعتمد ميجان ميركل على تنظيف البشرة بغسول الوجه الطبيعي والمرطب، مع تدليك بشرتها للخارج وللأعلى لتنظيف عميق ولتنشيط عضلات الوجه وفتح أنسجة الجلد، وتعتمد على تنظيف بشرتها مرتين صباحاً ومساءاً.

وضع سيروم طبيعي

تهتم ميجان ماركل حسب خبيرة التجميل الخاصة به بوضع سيروم مضاد للشيخوخة من مكونات طبيعية وفعالة بعد تنظيف البشرة، لتغذية البشرة بالفيتامينات الطبيعية اللازمة التي تكافح علامات التجاعيد وشيخوخة الجلد.

وضع زيت طبيعي

تستخدم ميجان ماركل زيت الوجه المناسب لبشرتها والغنى بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز حيوية البشرة، وتستعمله يومياً كل مساء قبل الذهاب للنوم، من خلال تخصيص من ٣ إلى ٤ دقائق لتدليك بشرتها، وتبدء بوضع الكميات المناسبة ثم تدلك الوجه من المنتصف وبالإتجاه للخارج ومن أسفل الجبهة وللأعلى نحو خط الشعر، وتمرر بلطف أسفل العين وصولاً إلى حافة الأنف، مع تركيزها بشكل خاص على خط الفك، وتستعمل في التدليك إصبعي السبابة والوسطى، وتضغط بقوة من الذقن تجاه كل فك وللخارج، وتكرر التدليك لمرات تصل إلى 6 مرات، بجانب إهتمامها بنظام غذائي ورياضي صحي، ونوم كافي عميق الذي يحد من ظهور الشيخوخة سريعاً.

اليوم السابع