براعم سيتي كلوب يتألقون فى الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية فى الجمباز

حصد براعم سيتي كلوب المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للبراعم في الكيك بوكسنج التي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي، وسط منافسة قوية بين مختلف الأندية على مستوى الجمهورية.

أحرز المركز الأول من سيتي كلوب كل من: على عبده صلاح و زين معتز محمد و عمر مصطفى و سمير أحمد سمير.

وفي لعبة التنس الأرضي توجت مريم عبد العال ببطولة السليمانية تحت 10 سنوات .

وفي بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك، حققت بنات سيتي كلوب تحت 9 سنوات 23 ميدالية متنوعة منها 18 ذهبية و 3 فضيات وبرونزيتين .. وأحرزت الميداليات الذهبية : آسيا عبدالحميد، جورينه مختار، رقية شادي، مليكة وائل، كنزي مصطفى، أسيل يس، بسمة محمد، سلمى محمد، فرح أحمد، فريدة أحمد، فريدة زياد، كارلا محمد، كنده حسام، لين أحمد، ميرا أحمد، نيللي محمد، آسيا مصطفى وميرا عبدالرحمن.

وتوجت بالفضيات الثلاث جني ياسر وجنة سامح وسيلين طارق، فيما أحرز البرونزيتين ليلى أحمد ورؤى مدحت .

على جانب آخر، أقامت منطقة القاهرة للكرة الطائرة حفلاً لتكريم أبطال الموسم بمناسبة انتهائه، حيث كان ضمن المكرمين فريق سيتي كلوب تحت 12 سنة بنات.

