منتخب الناشئين يقترب من مواجهة اليابان وديا استعدادا لأمم أفريقيا

اقترب منتخب مصر للناشئين من مواجهة اليابان وديا خلال المعسكر المقبل ضمن برنامج الاعداد لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب مايو المقبل.

ويدخل منتخب مصر للناشئين معسكرا جديدا غدا الإثنين، ضمن برنامج الإعداد لأمم أفريقيا بالمغرب مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

ونجح المنتخب الوطني، مواليد 2009 بقيادة المدير الفني، حسين عبد اللطيف في الفوز على الفريق الأول بنادي جينيس بثلاثية نظيفة، سجلها، الثلاثي: أحمد صفوت وزياد سعودي وأدهم حسيب، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمجمع المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، في ختام المرحلة الأولى من معسكر المنتخب، استعداداً لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها بالمغرب.

وأسفرت قرعة النسخة رقم 21 لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، التي يستضيفها المغرب عن وقوع منتخب مصر للناشئين، في المجموعة الأولى مع الثلاثي: المغرب وتونس وإثيوبيا.

مجموعات أمم أفريقيا للناشئين

– المجموعة الأولى: منتخب مصر- المغرب – تونس – إثيوبيا.

– المجموعة الثانية: كوت ديفوار – الكاميرون – أوغندا – الكونغو الديمقراطية.

– المجموعة الثالثة: مالي – أنجولا – تنزانيا – موزمبيق.

– المجموعة الرابعة: السنغال – جنوب أفريقيا – الجزائر – غانا.

جدير بالذكر أن نهائيات أمم أفريقيا للناشئين ستقام بالمغرب بمشاركة 16 منتخباً لأول مرة من بينها الرباعي العربي مصر وتونس والجزائر والمغرب، بعد تأهلهم من خلال تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف)، التي أقيمت في مدينة بني غازي الليبية في الفترة ما بين 24 مارس الماضي وحتى 5 أبريل الحالي.

