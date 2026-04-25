ترامب يمدد إعفاء نقل البضائع بين الموانئ الأميركية 90 يومًا

مددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بإعفاء خاص يتيح للسفن الأجنبية نقل البضائع بين الموانئ الأميركية لمدة تسعين يومًا إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاء سريانه في 17 مايو.

ويهدف القرار إلى تسهيل نقل النفط والأسمدة والمواد الحيوية داخل الولايات المتحدة، في ظل اضطراب الإمدادات الناتج عن الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز الذي يعد شريانًا رئيسيًا للطاقة عالميًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن البيانات الأخيرة أظهرت وصول الإمدادات إلى الموانئ الأميركية بوتيرة أسرع منذ بدء الإعفاء الأولي، مؤكدة أن التمديد سيسهم في ضمان استمرار تدفق منتجات الطاقة والمواد الصناعية والزراعية.

ويأتي هذا الإعفاء استثناءً من قانون جونز لعام 1920 الذي يشترط أن تكون السفن الناقلة بين الموانئ الأميركية أميركية الصنع والملكية والتسجيل. وكانت الإدارة قد منحت الإعفاء لأول مرة في مارس لمدة 60 يومًا مع تفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب.

وأدى اضطراب الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وأسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر الأميركية قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم تراجع الأسعار عن مستوياتها القياسية الأخيرة

أخبار24