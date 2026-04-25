واتساب يطلق ميزة شحن رصيدك مباشرة من التطبيق.. ويتحول إلى محفظة شاملة

أطلق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين شحن رصيد هواتفهم مسبق الدفع مباشرة من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى استخدام أي خدمات أو تطبيقات خارجية ، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي التطبيق لتبسيط المعاملات اليومية وجعلها أكثر سرعة وسهولة.

تم توفير الميزة حاليًا في الهند بالتعاون مع PayU، حيث يمكن للمستخدمين اختيار شركة الاتصالات الخاصة بهم، واستعراض باقات الشحن المختلفة، ثم إتمام عملية الدفع في خطوات بسيطة باستخدام وسائل دفع متعددة مثل البطاقات البنكية أو أنظمة الدفع الرقمية.

وتعتمد الخدمة على واجهة سهلة الاستخدام داخل التطبيق، من خلال قسم المدفوعات الذي يتيح تنفيذ عملية الشحن خلال ثوانٍ، مع عرض تفاصيل العملية فور الانتهاء منها، وإمكانية الرجوع إليها لاحقًا عبر سجل المعاملات.

تعكس هذه الإضافة توجه Meta نحو تحويل التطبيق إلى منصة متكاملة تجمع بين التواصل والخدمات المالية، مع توقعات بتوسيع الميزة إلى دول أخرى خلال الفترة المقبلة في حال نجاحها.

